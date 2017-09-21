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Hürriyet >Ekonomi>Son dakika: Fed kararının ardından dolar güne nasıl başladı?

Son dakika: Fed kararının ardından dolar güne nasıl başladı?

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 08:24 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 08:27

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), iki günlük toplantısı sonrası dün geç saatlerde açıklanan kararının ardından küresel piyasalarda güçlenen dolar 3.51 lirayı aştı.

Fed’in, beklendiği gibi faizleri sabit tuttuğu, ancak "bilanço küçültmeye Ekim ayında başlayacağı" yolundaki kararı üzerine, küresel piyasalarda eruo/dolar paritesi 1.20’nin üzerinden 1.18 düzeyine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar lira karşısında da yükseldi ve 3.5125 lira ile son bir ayın zirvesine çıktı. Doların güç kazanmasıyla zayıflayan euro da 4.16 lira düzeyine çekildi. Güçlü dolar karşısında altının ons fiyatı da yüzde 1.0 dolayında gerileme ile 1,300 doların da altına inerek 1,298 dolara kadar gevşedi.

Fed, iki günlük toplantısı sonucunda beklendiği gibi faizleri yüzde 1.0 - 1.25 aralığında sabit tuttu. Fed bu yıl Mart ve Haziran aylarında 0.25’er puan olmak üzere 2 kez faiz artırmıştı. Fed’in önceki kararlarına göre, bu yıl bir kez daha ve 2018 yılında da üç kez faiz artırılması öngörülüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin kararında, ABD’yi bir süredir etkileyen kasırgaların, ekonomideki gelişmeyi orta vadede etkilemeyeceği vurgulandı.

Fed’in Ekim ayında başlayacağını duyurduğu "bilanço küçültme planı"na göre, önümüzdeki aydan itibaren üç ay boyunca tahvil alımları ayda 10 milyar dolar azaltılacak bu miktar üç ayda bir artırılacak.

Etiketler: son dakika , haber , dolar , euro , döviz , fed , haberler
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