Fed faiz kararını açıkladı! Dolarda sert yükseliş

ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün süren toplantının ardından faiz kararını açıladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faizler böylelikler yüzde 1,00-1,25 bandında sabit kaldı. FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı.

Piyasalar da faiz oranlarında değişiklik beklemiyordu. Fed bu yıl Mart ve Haziran aylarında 25'er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artırmıştı. Fed'in noktasal grafiğine göre ise hala 2017 için bir, 2018 için ise üç faiz artışı öngörülüyor.



Washington'daki iki günlük toplantının ardından Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günkü açıklamasında, "Kasırgaların sebep olduğu aksamaların ekonomik aktiviteyi yakın dönemde etkileyeceği, ancak önceki tecrübelere bakıldığında fırtınaların, ekonominin gidişatını orta vadede etkilemesinin pek mümkün olmadığı" ifadesine yer verildi.



Bunun yanında, ABD ekonomisine ilişkin, işgücü piyasasının güçlendiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir artış kaydettiği, enflasyonun ise bu yıl azaldığı ve yüzde 2'nin aşağısında olduğu kaydedildi. Anket bazlı enflasyon beklentisi göstergelerinin ise fazla değişmediği bildirdildi.



Fed politika yapıcıları, istikrarlı büyüme ve düşük işsizliğin enflasyonu hedefe yakınlaştıracağına inanıyor. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaşması, faiz artışı ve parasal genişlemeden çıkış ile gerçekleşecek kademeli sıkılaşma politikasını destekleyici nitelikte.

DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Gün içinde 3.47 seviyesinde hareket eden dolar 21:00’da açıklanan kararın ardından 3.48’in üzerine çıktı. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aştı ve 3.4946 seviyesini gördü. Dolar 21.30 sonrasında ise 3.50 seviyesini aştı. Dolar kısa bir süre içinde 3.51 seviyesinin üstünün gördü. Dolar/Euro kuru ise 1.881 seviyesinde seyrediyor.

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