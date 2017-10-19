Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Son dakika... İstanbulluları sevindirecek haber! Bu akşam saat 18.00'de...

Son dakika... İstanbulluları sevindirecek haber! Bu akşam saat 18.00'de...

DHA
19.10.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki TAK kurulum çalışmaları tamamlandı. Köprüde kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır' dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan (TAK) kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Arslan açıklamasında, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır" dedi.

Son dakika... İstanbulluları sevindirecek haber Bu akşam saat 18.00de...

Bakan Ahmet Arslan açıklamasında, "Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İstanbulluları sevindirecek haber Bu akşam saat 18.00de...

 

 

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışma
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri