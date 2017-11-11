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    Son dakika: Faciayı şoförün telefonu önledi

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Freni boşalmış halde 25 kilometre seyreden TIR şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

    Erzincan'da, freni boşaldığı için 25 kilometre kontrolsüz seyredip devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

    Yavuz Saymaz'ın (41) kullandığı çimento ve saç yüklü TIR'ın Erzincan - Sivas karayolunda Sakaltutan geçidinden inerken frenleri boşaldı. Vites küçülterek hızını azaltmaya çalışan sürücü Yavuz Saymaz, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. Polis de TIR'ın geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alıp aracı takibe başladı.
    Freni boşalmış halde 25 kilometre seyreden TIR, Heybeli Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. TIR'ın sürücüsü Saymaz ile yanındaki Niyazi Atagül (40) ve Bircan Yaşar Mazlum (35) yaralandı.

    Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saymaz ile Atagül'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Son dakika: Faciayı şoförün telefonu önledi

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , trafik kazası , cep telefonu , kaza
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