Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Evlilik programına katılan damat adayı, fuhuş operasyonunda yakalandı

    Evlilik programına katılan damat adayı, fuhuş operasyonunda yakalandı

    AA
    13.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 09:27

    Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan 'eskort' sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda aralarında özel bir kanalda evlilik programına katılan Birkan K.'nın da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 54 'eskort' sitesine yönelik Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 700 kadının mağdur edildiği siteleri yöneten örgüt mensubu ikisi kadın 20 kişi yakalandı.

     

    Örgüt lideri Mehmet A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adana'ya getirilerek Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Evlilik programına katılan damat adayı, fuhuş operasyonunda yakalandıGÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA EVLİLİK PROGRAMINA KATILAN GENÇ DE VAR

    Gözaltına alınanlar arasında ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan evlilik programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin (23) da olduğu görüldü. Birkan K'nin iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

    Evlilik programına katılan damat adayı, fuhuş operasyonunda yakalandıSİTE ÜYELİKLERİNİ KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR

    Örgütün kadınlara aylık bin ila 6 bin lira karşılığında sitelerden abonelik verdiği, üyelikleri 6 bin liraya "gold", bin liraya ise "silver" isimleri altında kategorilere ayırdığı belirlendi.

    Aylık ortalama 600 bin lira kazandığı tespit edilen örgütün banka hesabındaki yaklaşık 6,5 milyon liraya el konuldu. Şüphelilerden, örgüt lideri Mehmet A'nın eşi Yıldız A'nın (31) örgüte hesaplarını kullandırdığı, bir diğer kadın şüpheli Buket K'nin (31) ise kadınların boy, kilo ve saç rengi gibi özellikleri konusunda site ilanlarına metin hazırladığı belirtildi.

    Ayrıca, örgüt liderinin her il için siteleri yönetmesi ve reklam alması için birini atadığı bilgisine de ulaşıldı.

    Etiketler: eskort sitesi , Adana , evlilik programı , Birkan K. , son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri