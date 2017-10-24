Evine girmeye çalışmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Hadise'nin İstinye'de oturduğu lüks siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından son anda yakalanan 32 yaşındaki Serhat O., ortalığı karıştırmıştı. Durumu öğrenip çok korkan sanatçı, şikayetçi olmuştu.

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi.. Sabah