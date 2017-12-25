Ethereum neden düşüyor? Bu sabahtan itibaren...

Ethereum ne kadar? Ethereum neden düşüyor? Geçen hafta düşüş trendine giren ve bitcoin'de olduğu gibi toparlayamayan ethereum yeni haftaya ise yükselişle başladı. Dün öğlen saatlerinde 613 dolara kadar inen ethereum bu sabaha 687 dolardan başladı. Ethereum'un geçen haftaki düşüşünün sadece ethereum'la ilgili olmadığı, bitcoin ile birlikte kripta paraların genelinde olduğu dikkat çekiyor. Ancak toparlanma sürecine giren ethereum, bitcoin'in aksi bir tablo çiziyor.



Şimdi isterseniz ethereum'un haftalık seyrine göz atalım:





