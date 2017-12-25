Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Ethereum neden düşüyor? Bu sabahtan itibaren...

    Ethereum neden düşüyor? Bu sabahtan itibaren...

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 07:10 | Son Güncelleme:

    Ethereum yeni haftaya yükselişle başladı. 687 dolardan işlem gören ethereum geçen hafta ise sürekli düşüşteydi. Peki ethereum neden düşüyor? Ethereum yeni hafta yükseliş trendini sürdürecek mi? İşte ethereum'da son durum...

    Ethereum ne kadar? Ethereum neden düşüyor? Geçen hafta düşüş trendine giren ve bitcoin'de olduğu gibi toparlayamayan ethereum yeni haftaya ise yükselişle başladı. Dün öğlen saatlerinde 613 dolara kadar inen ethereum bu sabaha 687 dolardan başladı. Ethereum'un geçen haftaki düşüşünün sadece ethereum'la ilgili olmadığı, bitcoin ile birlikte kripta paraların genelinde olduğu dikkat çekiyor. Ancak toparlanma sürecine giren ethereum, bitcoin'in aksi bir tablo çiziyor.

    Şimdi isterseniz ethereum'un haftalık seyrine göz atalım:
    Ethereum neden düşüyor Bu sabahtan itibaren...

    Etiketler: ethereum ne kadar , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri