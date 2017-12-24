Ethereum neden düşüyor? Bu soruyu şu sıra sıkça duyar olduk; düşüş trendi devam eden ethereum bugün öğlen saatlerinde 637 dolardan işlem görüyor. Dün 550 dolara kadar düşen ethereum'un bugün yükselişe geçtiği görülse de, sabah yükselişi görülen ethereum'un öğlen saatlerinde tekrar düşüş trendine girdiği dikkatlerden kaçmıyor.



Ancak ethereum'un düşüşünün bir yandan da fırsat olabileceği konuşuluyor. Zira bu düşüşün ardından yükselişe geçmesi ve tekrar 800 dolar ve üstünü görmesi muhtemel olan ethereum'un doğru zamanda yatırım yapılmasıyla yatırımcısına ciddi seviyede para kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak bunların hepsi birer ihtimal olduğundan, ethereum'un tekrar 800 doları geçeceğini garanti etmek bugünden mümkün değil. Kaldı ki düşüş de yarın ve sonrasında devam edebilir.



Şimdi isterseniz bitcoin'in 7 günlük tablosuna bakalım ve seyrini görelim:





