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    Ethereum neden düşüyor?

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Ethereum neden düşüyor? Günlerdir düşüş trendine giren ethereum yatırımcısını bugün de üzmeye devam ediyor. Dün kaldığı yerden devam eden düşüşün sürmesi beklenirken, ethereum neden düşüyor sorusu kafaları fazlasıyla karıştırıyor. Peki ethereum ne kadar? Ethereum'a yatırım için doğru zaman mı? İşte ethereum'un son analizi...

    Ethereum neden düşüyor? Bu soruyu şu sıra sıkça duyar olduk; düşüş trendi devam eden ethereum bugün öğlen saatlerinde 637 dolardan işlem görüyor. Dün 550 dolara kadar düşen ethereum'un bugün yükselişe geçtiği görülse de, sabah yükselişi görülen ethereum'un öğlen saatlerinde tekrar düşüş trendine girdiği dikkatlerden kaçmıyor.

    Ancak ethereum'un düşüşünün bir yandan da fırsat olabileceği konuşuluyor. Zira bu düşüşün ardından yükselişe geçmesi ve tekrar 800 dolar ve üstünü görmesi muhtemel olan ethereum'un doğru zamanda yatırım yapılmasıyla yatırımcısına ciddi seviyede para kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak bunların hepsi birer ihtimal olduğundan, ethereum'un tekrar 800 doları geçeceğini garanti etmek bugünden mümkün değil. Kaldı ki düşüş de yarın ve sonrasında devam edebilir.

    Şimdi isterseniz bitcoin'in  7 günlük tablosuna bakalım ve seyrini görelim:
    Ethereum neden düşüyor

    Etiketler: son dakika ethereum neden düşüyor , son dakika
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