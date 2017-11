Son dakika... Et fiyatları belli oldu...

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. Böylece, kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak.

UCUZ ET SÖZLEŞMESİ DETAYLARI

Ucuz et satışı sözleşmesine göre; marketler ürünleri 0,5 kilogramlık ambalajlarda satacaklar ve ürünler şoklanmış, donmuş şekilde değil taze olarak raflarda yerini alacak. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar. Marketler 'ucuz' eti KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını kilogramı 31 liradan satacak ve herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyecekler. Aynı zamanda tüm şubelerinde ve Türkiye'nin 81 ilinde bu ürünü satmaya taahhüt edecekler.

Habertürk'ün haberine göre ise 81 ilde şubesi bulunan A101 ve BİM’in müracaatları kabul edildi. 2 zincir marketin Türkiye genelindeki şubelerinde yarım kiloluk paketler halinde kıyma ve kuşbaşı et satılacak.

MİGROS BAŞVURDU

Migros, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), marketlere ucuz et satışı için açtığı ilana başvuruda bulunmuştu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Migros, et işleme merkezi olan Türkiye'deki tek perakendecidir. ESK'dan dana karkas olarak temin edilecek ucuz fiyatlı eti, Migros et işleme merkezimizde en sağlıklı şartlarda işleyerek, günlük olarak Türkiye genelinde 73 ildeki 1835 mağazada satışa sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Migros'ta, Migros Kasap Okulu tarafından yetiştirilmiş 2 bin 528 kasap istihdam edilmektedir. Bunların bir bölümü et merkezimizde, diğerleri ise mağazalarda görev almaktadır. Migros bugün, Et ve Süt Kurumu'na tüm geçerli belgelerle resmi müracaatta bulunmuştur. Migros, ESK'nın belirlediği gibi kilogramı 29 TL fiyatlı dana kıymanın ve 31 TL fiyatlı dana kuşbaşının hijyenik paketleme ile halka ulaştırılması hedefine destek verecektir"

Buna göre marketler, ürünleri 0,5 kilogramlık ambalajlarda satacak. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar. Marketler 'ucuz' eti KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını kilogramı 31 liradan satacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR