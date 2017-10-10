Eskort sevgilisini döven hâkime soruşturma

İstanbul’da görev yapan hâkim L.A.’nın eskort sevgilisine uyguladığı şiddet, adliyeye taşındı. İddiaya göre, İstanbul’da 23 Eylül günü meydana gelen olay şöyle gelişti; İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hâkim A.B., bir yıldır aşk yaşadığı L.A.’yı arayarak görüşmek istedi, randevu ayarlandı. Hâkim A.B., görüşmeye daha önce ‘zimmet’ suçundan meslekten ihraç edilen eski savcı İ.T. ile birlikte gitti. Otomobilde eski savcı İ.T.’yi gören L.A., rahatsızlığını sevgilisi A.B.’ye iletince beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

‘HEP BERABER TAKILALIM’

İddiaya göre A.B., sevgilisine “Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım” önerisinde bulundu. L.A.’nın bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski savcı İ.T., genç kadını darp etti. L.A., hâkim A.B.’nin Ataköy’deki evine giderken, eski savcı İ.T. otomobilden inerek çiftin yanından ayrıldı.





Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre A.B., L.A.’dan şikâyetçi olmamasını isteyerek, “Eve çıkalım uyuyalım. Cezam neyse çekerim. Sabah gider şikâyet edersin” dedi. Kadının banka hesabına para havale eden A.B., sevgilisi L.A.’yı şikâyet başvurusu konusunda ısrarcı olması üzerine darp etti. Ardından L.A. hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporda, genç kadının yüzünde morluk, dudağında kesik ve kolunda izler olduğuna dair tespitlere yer verildi. Bu raporla İstanbul Adliyesi’ne giden L.A. her iki isimden de şikâyetçi olduğuna dair dilekçeyi savcılığa teslim etti. L.A., dilekçesinin bir örneğini de Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Bürosu’na verdi.

SORUŞTURMA İZNİ

Dilekçenin ulaşmasının ardından başvuruyu ele alan HSK, hâkim A.B. hakkında soruşturma izni verdi ve iddiaları araştırması için bir müfettiş görevlendirdi. Müfettişten gelecek rapor doğrultusunda kurul, A.B.’nin eyleminin “mesleğin şeref ve nüfuzuna veya şahsi onur ve saygınlığına zarar vereceği”ne kanaat getirirse, kınama, uyarma, yer değiştirme ve meslekten ihraca varıncaya kadar bir dizi disiplin cezası verebilecek.

Hâkim A.B., hakkındaki “darp” iddialı adli soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Savcılık soruşturma sonunda iddiaları yerinde bulursa hâkim hakkında dava açılacak.