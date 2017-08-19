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    Eski savcının 5 milyon dolarlık rezidans daireleri

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 10:21Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 10:35

    Şişli'de belediye görevlilerinin dikkati sayesinde eski savcı ve FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün avukatının üzerine görünen iki dairenin darbe girişimi sonrası başkasına devredilmesi önlendi.


    Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın ölümünden ardındaki sır perdenin aralanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Keten İnşaat’ın sahiplerinin gözaltına alınmasının ardından gözler iskân alınamayan kaçak inşaatlara çevrildi. Şişli’deki kaçak inşaatlardan biri Zincirlikuyu Mezarlığa akasındaki 40 katlı İstanbloom isimli proje. Kaçak katları olduğu için iskân alınamayan projede sürpriz bir ismin iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

    Daireler avukatının üzerine

    Daire fiyatlarının 1 milyon ila 5 milyon arasında olduğu projede iki dairesi bulunan kişi ise Zekeriya Öz’den başkası değil. Hakkında yakalama kararı çıkarılmadan bir gün önce Türkiye’den kaçan Öz’ün gayrimenkulleri avukatının üzerine yaptığı belirlendi. 8 Kasım 2013 tarihinde alındığı görülen iki daire üçüncü şahıslar üzerine devir yapılmak istenmiş.

    Belediye personeli fark etti

    15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra iki daire Aktaş tarafından başka kişilere devir edilmek istenmiş ama belediye personelinin dikkatiyle bunun engellendiği öğrenildi. Devir dilekçesinde Tayfun Aktaş’ın ismini gören belediye personeli durumu birim müdürlerine bildirdi. Devir işlemlerinin usulsüz olduğu gerekçe gösterilerek iki dairenin başka isimlere devredilmesinin önüne geçildi. Aktaş 26 Ağustos’ta gözaltına alındıktan sonra mallarına tedbir koyuldu. Bu mallardan biri de İstanbloom projesinde bulunan 37-38 numaralı iki daire.
    'Tatili Öz'ün ödediğinin belgesini istediler'

    Aktaş son olarak Dubai tatiliyle ilgili 70 bin doların Zekeriya Öz tarafından ödendiğine dair Ali Ağaoğlu’ndan sahte belge isterken şirket kameralarına takılmıştı. Ağaoğlu’nun çalışanı o tarihte şöyle ifade vermişti: Aytaç Ocaklı, Öz’ün Dubai’deki Ağaoğlu tarafından yapılan tatil masraflarının haberi üzerine bulunduğumuz salonda bizden bu durumu yalanlamamızı istedi. Ocaklı ve Aktaş, parayı da Öz’ün ödediğine ilişkin bizden belgeyi istedi. Kendilerine yardımcı olamayacağımızı söyledim. Ağaoğlu da bu talebi kabul etmedi.

     

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    Etiketler: SON DAKİKA , ŞİŞLİ , ZEKERİYA ÖZ , savcı , fetö , fetö terör örgütü , dubai , daire , haber , haberler
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