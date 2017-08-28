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    Son dakika: Eski milli futbolcu Ömer Çatkıç tutuklandı

    Damla GÜLER / hurriyet.com.tr
    28 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 16:55

    FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ömer Çatkıç çıkarıldığı mahkeme tarafından, "FETÖ terör örgüyü üyesi" olmak suçundan tutuklandı.

    Çatkıç, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Çatkıç tutuklandı. İtirafçı olan bir şüphelinin ifadesinde Çatkıç’ın ismini verdiği iddia edilmişti.

    BYLOCK’U 2014’TE YÜKLEMİŞ

    FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç’ın kendi adına kayıtlı telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock olduğu tespit edildi. Tespitin yer aldığı sevk yazısında, Bylock’un Çatıkıç’ın telefonuna 1 Eylül 2014 tarihinde yüklendiği belirtildi.

    BANK ASYA’YA 1 MİLYON DOLAR

    Öte yandan Çatkıç’ın FETÖ lideri Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’da hesap açtırarak 1 Milyon dolar yatırdığı ve aktif olarak işlem yaptığı da savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında yer aldı. Ayrıca Çatkıç’ın FETÖ’nün futbol yapılanması içinde önemli bir isim olduğu iddialar arasında.

    İSMİNİ BEKİR İRTEGÜN VERDİ

    Öte yandan Ömer Çatkıç’ın daha önce gözaltına alınan ancak savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün’ün ifadesinden sonra gözaltına alındığı da öğrenildi.

    İrtegün’ün ifadesinde Bylock kullanıcısı olduğunu iddia ettiği 10-15 kişinin ismini verdiği Çatkıç’ın da bu isimler arasında olduğu belirtildi.

    Bekir İrtegün’ün ifadesinde verdiği ancak şu an gizli tutulan diğer isimler de savcılık tarafından inceleniyor.

    Son dakika: Eski milli futbolcu Ömer Çatkıç tutuklandı

    Etiketler: FETÖ , soruşturma , Ömet Çatkıç
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