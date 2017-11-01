Erhan Çelik ve Seren Serengil'e şok: Savcı hapis istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna Altay tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne bir yazı gönderilerek, Erhan Çelik hakkında davacı Gülben Ergen'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararı verildiği hatırlatıldı.
Erhan Çelik'in mahkemenin bu kararına uymadığı belirtilen savcılık yazısında, mahkemeden Çelik hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 13 / 1-2 maddeleri gereğince zorlama hapsine karar verilmesi istendi.
SAVCILIK SEREN SERENGİL İÇİN DE AYNI TALEPTE BULUNDU
Savcı Altay, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne de bir yazı yollayarak, mahkemenin Seren Serengil'in, davacı Gülben Ergen'e yönelik aldığı önleyici koruma tedbirine uymadığını belirtti. Savcı Altay, mahkemeden, Seren Serengil hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun'un 13/1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesini istedi.
GÜLBEN ERGEN İKİSİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ
İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 4 Ekim 2017 tarihinde eski eşi Erhan Çelik'in davacının işyerlerine ve evine yaklaşmaması ve iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi için uyarılmasına karar verdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in buna uymaması durumunda 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hakkında zorlama hapis cezası uygulanacağını ihtar etti.
İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde Seren Serengil'in 6 ay süre ile önleyici koruma tedbiri kapsamında 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama kararı almıştı.
O MADDELER 30 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR
Madde 13 / 1: Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.
Madde 13 / 2: Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez.
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