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    Son dakika... Erdoğan'ın o sözleri Kerkük duvarlarında

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 06:22 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 06:24

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözlerini Kerkük’te Türkmenler duvarlara yazdı.

    Kerkük'teki sandık dayatmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini duvarlara yazan Türkmenler, "Vatanımızı korumak için ant içtik" diyor. Sabah gazetesinden İlhami Yıldırım-Ömer Faruk Görçin'in haberine göre: Günlerdir sessiz ve gergin bekleyişin hâkim olduğu kentte, Türkmen gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle, ve halk ile görüştük.

    Irak Türkmen Öğretmenler Birliği Başkanı Abdüsselam Bayraktar, "Okullarımızda sandıkların kurulmasına izin vermedik. Ama silah zoruyla gelip sandık kurdular. Eskiden Süleymaniye ve Erbilde'de Türkmen okulları vardı. Şimdi onları kaybettik. Kerkük'te de aynısını yapmak istiyorlar ancak buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

    Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu da Barzani'nin kendi siyasi yaşamını sürdürebilmek ve İsrail'in isteklerini yerine getirmek için referandum düzenlediğini, Kerkük'te referandum sandıkları kurduran Vali Necmettin Kerim'in de basın toplantısında mikrofonunun açık kaldığının farkına varmadan Türkmenler için "Bunları kovacağız" dediğini aktardı.

    'ÖLSEK DE KABUL ETMEYİZ'

    Bayraktar aşiretinden 62 yaşındaki Safiye Bayraktar'ın evinde yaşandı. Torunları Mustafa Kemal, Tülin ve Melek ile karşımıza çıkan Safiye teyze "Bizi Erbil'e bağlamak istiyorlar. Türkiye bizim yardımcımız olmalı. Kimlik kartlarımızı değiştirmek, mekteplerimizi kapatmak, bizi işsiz bırakmak istiyorlar. Biz bunu ölsek de kabul etmeyiz" dedi.

    Etiketler: Erdoğan , Kerkük , duvar , Türkmen , Barzani
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