Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Erdoğan'ın karşılandığı töreninde dikkat çeken iki isim

    Erdoğan'ın karşılandığı töreninde dikkat çeken iki isim

    AA
    09.09.2017 - 10:41 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 11:16

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulunması dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Erdoğan ve Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Erdoğan ve Nazarbayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi. İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa görüşmeye geçildi.

    Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulundu.

    Erdoğanın karşılandığı töreninde dikkat çeken iki isim

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Kazakistan , Semih Yalçın , Deniz Depboylu , MHP
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri