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    Hürriyet >Dünya>Erdoğan'ın ABD'yi sert şekilde eleştirmesinin ardından şok karar... Çağlayan için tutuklama

    Erdoğan'ın ABD'yi sert şekilde eleştirmesinin ardından şok karar... Çağlayan için tutuklama

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    08.09.2017 - 19:54 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 21:33

    Erdoğan’ın ABD’yi sert şekilde eleştirmesinin hemen ardından ABD’den şok karar. Zarrab davasına bakan mahkeme, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı aldı.

    İran’a uygulanan yaptırımları ihlal, ABD bankacılık sistemine karşı dolandırıcılık, para aklama gibi suçlamalarla ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına, ‘yasak işlem ve rüşvet’le suçlanarak sanık olarak eklenen Zafer Çağlayan ve eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan için resmi tutuklama emri verildi.  

    ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi belgede, Çağlayan ile birlikte Aslan ve Balkan’ın hakkında da resmi olarak bir tutuklama kararının Jüri tarafından onaylandığı bilgisi yer aldı.

    New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından önceki gün dava dosyasına konan ek iddianameye Zafer Çağlayan ve eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın yanı sıra aynı bankanın uluslararası operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Levent Balkan ve Reza Sarraf’ın kuryesi Abdullah Happani de eklenmişti. Sulh Hakimi Katharine H. Parker, iddianameyi imzayla onaylayarak üzerine el yazısıyla “Sanıkların tutuklanma emri verilmiştir” diye not düştü.

    DAVADA 2’Sİ TUTUKLU 9 SANIK
    Sanık sayısının ikisi tutuklu olmak üzere 9 kişiye çıktığı davada, yeni iddianame için Mehmet Hakan Atilla 11 Eylül, Rıza Sarraf ise 25 Eylül tarihinde yeniden davanın hakimi Richard Berman’ın karşısına çıkacak.

    30 Ekim’de başlayacak olan sanıkların jürili duruşmasının bir aydan uzun sürmesi bekleniyor. Davanın hakimi Yargıç Richard Berman, davaya Çağlayan’ın da dahil edilmesiyle ‘dosyanın seyrinin değiştiğini’, söz konusu iddianame ile bir devlet kuruluşu olan Halk Bankası’nın ‘kurum olarak öne çıktığını’ ifade etmişti. 

     

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    Etiketler: Zafer Çağlayan , ABD , Süleyman Aslan
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