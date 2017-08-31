MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Erdoğan'dan iki sürpriz ziyaret

    Erdoğan'dan iki sürpriz ziyaret

    Özgür ALTUNCU / Güven USTA - İstanbul DHA
    31.08.2017 - 16:18 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 16:29

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Çapa Hastanesi'nde bir yakınını ziyaret etti, ardından A Milli Basketbol Takımının antrenmanına ziyarette bulundu.

    Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:30 sıralarında Avrasya Tünelini kullanarak Anadolu yakasına geçti.

    Erdoğan, yarın ki Rusya maçı öncesi son antremanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu.

    Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan'ın antremanı da izleyeceği öğrenildi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Çapa Tıp Fakültesi , 12 dev adam
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri