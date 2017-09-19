Erdoğan'dan gece yarısına kadar mülakat!

Görüşmeler sonucunda Hakkâri, Muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray ve Uşak il başkanları belirlendi. AK Parti, olağan kongreler öncesinde istifalarını istediği il başkanlarının yerine atama yapmaya başladı.

Boşalan koltuklar için belirlenen adaylar geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan’ın yaptığı mülakatlar sonucunda Hakkâri, Muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray ve Uşak il başkanları belirlendi.

İSİMLER BELİRLENDİ

16 Nisan referandumunun ardından partisinin yeniden başına geçen Erdoğan, değişimin sinyalini “Metal yorgunluğu” ifadesiyle vermişti. Temmuzda başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde belde başkanlığı seçimleri veya atamaları gerçekleştirildi. 19 Ağustos’tan itibaren de ilçe kongreleri yapılmaya başlandı.

Bu süreçte AK Parti, 12 il başkanının istifasını istedi. İstifa edenlerin yerine gelecek isimlerle son görüşmeyi Erdoğan yaptı. Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde gece yarısına kadar, bazen saat 02.00’ye kadar il başkan adaylarıyla görüştü.

Bu mülakatlar sonucunda il başkanlıklarına görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Uşak İl Başkanlığı’na Mehmet Çakın, Aksaray’a Hüseyin Altınsoy, Kırşehir’e Muzaffer Aslan, Şırnak’a İbrahim Halil Erkan, Bayburt’a Fatih Yumak, Muş’a Rahmetullah Yaktı ve Hakkâri’ye Emrullah Gür atandı.

İstifa eden il başkanlarının yerine gelecek isimler ile ilgili mülakatların devam edeceği öğrenildi. AK Parti’de il kongreleri 12 Kasım’da başlayacak. Bu 7 ilin kongresinde ataması yapılan il başkanları tek listeyle seçime girecek.