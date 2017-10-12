Son dakika... Erdoğan'dan gece yarısı iki ile atama

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu. Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı İl Başkanlığına Celal Kaman, Karabük İl Başkanlığına da İsmail Altınöz'ün getirildiğini kaydetti. Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarı diledi.

KARABÜK'TE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar’ın istifası etmesi üzerine, 21 isim il başkanlığı için müracaat etmişti. Başvuru yapan adaylar arasından Ankara’ya çağrılan 4 aday ile görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük İl Başkanlığına Av. İsmail Altınöz’ü atadı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığına atanmasının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri olduğunu söyleyen Altınöz, il başkanı olarak görev yapacak olmanın gurunu yaşadığını belirterek, “Hem Karabük’ü hem de teşkilatı çok iyi biliyorum. 16 yıldır bu teşkilatın içindeyim. Bugüne İl Başkanlığı yapan Cumhur Ünal, Ömer Ayar ve Timurçin Saylar ile çalıştım. Bu süre zarfında elde ettiğim tecrübeleri, bilgi ve birikimimi Karabük’ün sorunlarını çözmek için kullanacağım ve elimden geleni yapacağız.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Karabük’ün yetiştirdiği bir evladıyım. Karabük’ün bütün sorunlarının çözümü için ne gerekiyorsa, iktidar partisinin gücünü kullanarak milletvekillerimizin destekleri ile elimizden geleni yapacağız. Benim birlikte aday olan diğer arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Onlardan da gerek şimdi gerekse ilerleyen dönemlerde partimiz adına faydalanacağız. Timurçin Saylar başkanımızdan aldığımız bu bayrağı daha ileri taşıyacağız. Bu kutlu ve çok önemli davaya hizmet ederken Allah bizleri utandırmasın, hayırlı olsun” dedi.

Altınöz ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm teşkilata ve Karabük halkına da selam gönderdiğini kaydetti.

Ankara’ya yeni İl Başkanı İsmail Altınöz’ün yanı sıra Mustafa Çelenli, AK Parti Karabük Gençlik Kolları İl Başkanı Hakan Eren ve Bülent Ersöz çağrılmıştı.