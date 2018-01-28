Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burseya mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

MEHMEDİMİZ AFRİN'E YÜRÜYOR

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Mazlum, mağdurların bütün varlıklarını nasıl sömürdünüz bir bakın. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var. Ve onları da söyleyeceğiz. Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var, merhamet var. Biz bununla büyüdük bununla yürüdük.

Şu anda 484 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda 20 şehidimiz var. 7’si Mehmedimiz, diğerleri ÖSO’dan. Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Sözümüz var bu işi başaracağız.

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