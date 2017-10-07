Son dakika... Erdoğan'dan AK Partili başkanlara çok önemli mesaj

Erdoğan, ilk yola çıktıkları günden bugüne kadar hangi kademede olunursa olunsun AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti vasıtasıyla millete hizmet etmiş tüm arkadaşlarına teşekkürlerini iletti, göreve devam edenlere başarılar diledi, birlikte görev yaptıkları ancak daha sonra farklı alanlarda çalışmayı tercih eden veya emekliye ayrılmış olanlara da sağlık ve afiyetler temenni etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da başlayan ve "Hep Birlikte, Büyük Hedeflere" temalı 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

DEĞİŞİME DİRENMEK AKINTIYA KÜREK ÇEKMEK GİBİDİR

Değişime direnmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir.

YENİLENMESİ GEREKİYORSA YENİLEYECEĞİZ. BUNDAN KİMSENİN ALINMAMASI GEREKİR

Teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz. Bunun için belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir.

ÇETİN YOLLAR, YORGUN BEDENLERLE AŞILAMAZ

Dünya değişirken Türkiye'nin yerinde saymasını beklemek ne kadar yanlışsa, Türkiye değişirken AK Parti'nin de olduğu gibi kalmasını beklemek o kadar yanlıştır. Esasen biz, kurulduğumuz günden beri bu yenilenme sürecinden hiç kopmadık. Bugün bu meseleyi çok fazla konuşuyor olmamızın sebebi, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların çetinliğidir. Unutmayınız ki çetin yollar, yorgun bedenlerle aşılamaz.

SANDIKLA GELEN SANDIKLA GİDER AMA...

Bizim siyasi terbiyemizde 'görev istenmez, verilir' anlayışı vardır. Sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez, kusura bakmasınlar.

KANAL İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ

Bizim için Kanal İstanbul çok önemli. Zira Kanal İstanbul'la, dünyada Süveyş Kanalı nasıl anılıyorsa, Panama Kanalı nasıl anılıyorsa, ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz. İnşallah bunun da adımını çok kısa zamanda atıyoruz, atacağız.

REFERANDUM TEPKİSİ: BAŞLADIĞIN NOKTAYA GERİ DÖNMÜYORSAN YALNIZLIĞA MAHKUM OLACAKSIN

(IKBY'deki referandum) Açık ve net söylüyorum, bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var, başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın ve elindeki tüm imkanları da kaybedeceksin.

Atalarımız, 'El atına binen, tez iner' demişler. Bugün başkalarının atlarıyla gençlik hayallerine doğru dört nala koşturanlar, çok yakında hakikatlerin acı yüzüyle karşılaşacaklardır. Unutmayalım ki hiçbir zaman 16 yaşında kalmayacaksın. Dolayısıyla da bu öyle '16 yaşımdaki hayalimdi' demekle o hayale ulaşmaya yetmez. Umarız çok geç olmadan ve çok bedeller ödenmeden o güne ulaşırız.

İDLİB OPERASYONU

Fırat Kalkanı Harekatı'yla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdbil'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdbil'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek.

TOPLANTIYA ARINÇ DA KATILDI

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti 26. İstişare Değerlendirme Toplantısı katıldı. Afyonkarahisar’da Güral Termal otelde başlayan kampa katılan Arınç, toplantı salonuna girişte gazetecilerin toplantıya katılımı ile ilgili sorular sorması üzerine, “AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki toplantısına geldim. Biliyorsunuz AK Parti’nin kuruluşundan önceki son toplantısını da Afyonkarahisar’da İkbal Otel’de yapmıştık. Arkadaşım haklı 2015’den bu yana katılmıyordum” açıklamasında bulundu.

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