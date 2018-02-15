Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika... Erdoğan-Tillerson görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdü

    Son dakika... Erdoğan-Tillerson görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdü

    AA
    15.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabul etti. 19.40'ta başlayan görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

    Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı.

    Görüşme yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

    Son dakika... Erdoğan-Tillerson görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdü

    Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor. 

    Nurettin Canikli ABDnin şaşırtan teklifini açıkladı: YPGyi PKKya karşı savaştırabilirizNurettin Canikli ABD'nin şaşırtan teklifini açıkladı: YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: YPGye ağır silah vermedik geri alacağımız bir şey yokABD Dışişleri Bakanı Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik geri alacağımız bir şey yok

    Etiketler: ABD , Tillerson , Türkiye , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri