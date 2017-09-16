Son dakika: Erdoğan sinyali verdi bugün harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemiş, bu konuyu Başbakan Yıldırım'la görüşeceğini dile getirmişti. Bugün saat 14.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.50'de Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Navaz Şerif'i kabul eden Başbakan Binali Yıldırım da binaya geldi.

BAŞBAKAN YILDIRIM BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşme öncesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG konusunda telefonla bilgi aldığı öğrenildi.

ERDOĞAN: TEOG'UN KALDIRILMASI LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin."