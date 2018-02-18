Son dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatıracak.
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