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    Son dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

    İHA
    18.02.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatıracak.

    Etiketler: Son dakika , Erdoğan , Devlet Bahçeli
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