Son dakika... Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasına ilişkin, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu "Devletin gizli belgelerine açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, "Moralinizi bozmayın, 25 yılla başladı, 5 yıla düştü" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.

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