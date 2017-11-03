Son dakika... Enflasyon 9 yılın zirvesini gördü! İşte doların ilk tepkisi

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,37 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE

Aylık en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış gerçekleşti.



Tüketici fiyat endeksi, Ekim 2017

[2003=100]

EN FAZLA DÜŞÜŞ EĞLENCE VE KÜLTÜRDE

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,75 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en fazla artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,74, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,63, sağlık yüzde 12,21 ve ev eşyası yüzde 11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,77 İLE BALIKESİR, ÇANAKKALE’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,68 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,32 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,99 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9.70'E YÜKSELMİŞTİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ekim ayında medyan bazında yüzde 1.87 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.60'tan sınırlı bir artışla yüzde 9.70'e yükseldi.

Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.30-2.10 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 8.70-10.60 bandında bulunuyor.

DOLARIN ENFLASYONA İLK TEPKİSİ

Güne 3.80 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, kritik enflasyon verisi öncesi 3.81 seviyelerinde işlem görürken, enflasyon verisi sonrası 3.8266 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru saat 10.09 itibarıyla 3.8259 seviyesinden işlem gördü.

EKİMDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 11'İ AŞMIŞTI

Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11,20 artarken yıllık enflasyon üç ay aradan sonra yeniden yüzde 11'i aştı.

GÖZLER AKŞAMKİ S&P KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından bugün açıklanacak Standard & Poor's'un (S&P) değerlendirmesine odaklandı.

POWELL ADAY GÖSTERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fed Başkanlığına, beklentiler doğrultusunda bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday göstererek yaklaşık iki aydır piyasaların gündemini meşgul eden konuyu kapattı. Mevcut Fed başkanı Janet Yellen'ın görev süresi 2018 yılının şubat ayında dolacak. Fed'deki lider değişikliğinin bankanın para politikasında önemli bir farklılığa yol açması beklenmiyor. Analistler, Powell isminin piyasalarda bu hafta içinde fiyatlandığını belirterek, bu yüzden kararın açıklanmasının piyasalara etkisinin sınırlı olduğunu kaydetti.

GÖZLER ARALIK'TA

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu. Fed bu kararı oy birliği ile aldı. Toplantıdan çıkan karara göre faizlerin Aralık ayındaki toplantıda artması yönünde.

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