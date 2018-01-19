Son dakika... En kritik davada 29 tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 29 sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.
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