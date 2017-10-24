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    Son dakika... Emniyet Müdürlüğü binasında korkutan yangın

    ADANA (İHA)
    24.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Adana’nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle emniyet müdürlüğü binası boşaltılırken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Göçyolu üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının kalorifer dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları müdahale etti. Ekiplerin uzun süre söndürmek için uğraş verdiği yangında yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Tedbir amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası da boşaltıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Güngör Akpınar ve müdürlük personelleri itfaiye ekiplerine yangının çıktığı nokta hakkında bilgi verdiler.

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