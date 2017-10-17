Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Bakan Kaya açıklaması

    Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Bakan Kaya açıklaması

    ANKARA (AA)
    17.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, "Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar, gerçek dışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır" açıklaması yaptı.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların, gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik ve tamamen asılsız olduğu bildirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock programının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya ve FETÖ ile mücadele kararlılığında hedef saptırmaya yönelik gayretler olduğu belirtildi.

    Kişi, kurum ve makamları yıpratma amacıyla yine bu yönde çalışıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen Bylock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır."

    Açıklamada, "FETÖ ve tüm terör örgütleriyle mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine de yer verildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Son dakika , Emniyet Genel Müdürlüğü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri