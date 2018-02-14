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    Haberler >Gündem>Son dakika... E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

    Son dakika... E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Sorgulama sayfası sistemi kilitlenme yüzünden geçici olarak durdurulmuştu.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1800’lü yıllara ve ondan önceki tarihe kadar uzanacak üst soy bilgilerinin TC kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmesi için çalışma yürütüyor.

    İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara’ya getirildi. Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı.

    SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

    737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

    Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

    SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

    Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

    Ayrıntılar geliyor...

     

     

     

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    Etiketler: soy ağacı , son dakika , alt üst soy bilgisi
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