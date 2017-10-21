Son dakika... E-5'te kamyonet devrildi! Trafik kilitlendi

Kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Sevinçer'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyonet bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.

Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazada yola saçılan meyve ve sebzelerin sağlam olanları yoldan toplanıp kasalara konurken, ezilenler temizlik işçileri tarafından yoldan kaldırıldı.

Bu arada kazanın ardından olay yerine meyveleri toplamaya gelen sürücünün yakınlarının meyveleri yemesi ise dikkat çekti.



