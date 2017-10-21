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    Son dakika... E-5'te kamyonet devrildi! Trafik kilitlendi

    DHA
    21.10.2017 - 08:38 | Son Güncelleme:

    E-5 Çağlayan Mevkii Ankara İstikameti’nde yan yolda seyir halindeki meyve yüklü kamyonet devrildi. Bir otomobille çarpışan meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yol kapandı.

    Kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Sevinçer'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyonet bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.

    Son dakika... E-5te kamyonet devrildi Trafik kilitlendiAnkara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazada yola saçılan meyve ve sebzelerin sağlam olanları yoldan toplanıp kasalara konurken, ezilenler temizlik işçileri tarafından yoldan kaldırıldı.

    Son dakika... E-5te kamyonet devrildi Trafik kilitlendiBu arada kazanın ardından olay yerine meyveleri toplamaya gelen sürücünün yakınlarının meyveleri yemesi ise dikkat çekti.

    Son dakika... E-5te kamyonet devrildi Trafik kilitlendi

    Etiketler: e-5 kaza
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