Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Düzce Belediye Başkanı'ndan flaş istifa

    Son dakika... Düzce Belediye Başkanı'ndan flaş istifa

    DHA
    02.10.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    Mehmet keleş'in açıklaması şöyle:

    Uzun yıllardan beri Düzce’ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır.

    Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular.

    Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

    "MAHŞER GÜNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM"

    Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz’e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım.

    Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir.

    Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla.

    KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATMIŞTI

    Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in damadı Emre Kurt, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Mehmet Keleş, daha önce de 650 bin TL'ye aldırdığı makam otomobiliyle gündeme gelmişti. Keleş, yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.

    Mehmet Keleş, Adalet Yürüyüşü'ne katılanların Düzce'deki kamp alanına bir kamyon gübre dökülmesi sonrasında CHP'lilerin sert tepkisini çekmişti

    Keleş'in Düzce'ye yaptırdığı dev Rabia heykeli de kamuoyunda çok tartışılmıştı.



    Son dakika... Düzce Belediye Başkanından flaş istifa

    Etiketler: Son dakika , Düzce , AK Parti
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri