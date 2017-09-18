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    Hürriyet >Dünya>Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi oldu... Bir uyarı daha...

    Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi oldu... Bir uyarı daha...

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 16:17

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, referandumun uygunsuz olduğunu söyledi. Bağdat ve Erbil’i birbirleriyle görüşmeye davet etti.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi ve Bağdat ile Erbil arasında diyalog çağrısı yaptı.

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    Irak Federal Mahkemesi ise bugün aldığı kararla IKBY'deki referandumun durdurulduğunu açıklamıştı. Mahkeme, referandumunun anayasal olmadığı yönündeki suçlamaların incelenmesine kadar sürecin durdurulacağını belirtmişti. 

    IKBY yönetiminin ise Irak Federal Mahkemesi'nin söz konusu kararına uyması beklenmiyor.

    Çok sayıda ülkenin referandumun ertelenmesi ya da düzenlenmemesine yönelik açıklama yapmasına rağmen IKBY lideri Mesud Barzani, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. 

    "KARAR BAĞLAYICI" 

    Öte yandan, Irak Federal Mahkemesi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu durdurma kararının "bağlayıcı" olduğu bildirildi. AA muhabirine konuşan Irak Meclisi Hukuk Komitesi üyesi Aliye Nusayyif, "Mahkemenin aldığı karar yasal şekilde yapılan başvurular sonucu alınan bağlayıcı bir karardır." dedi.

    "Kararı uygulamamak isyan sayılır" diyen Nusayyif, "Hükümet, bu karara karşı gelen IKBY hakkında hukuki adımları atmakla mükellef oldu. Hükümet konuyu ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine de taşımalıdır." diye konuştu.

    Hukuk Komitesinden diğer üye Hasan Turan da Irak Federal Mahkemesi'nin kararının tüm ülke için geçerli olduğunu söyledi. Türkmen milletvekilleri olarak da referandumun durdurulması talebini mahkemeye sunduklarını kaydeden Turan, "Temennimiz, IKBY'nin kararı uygulamasıdır. Aksi halde referandumun hiçbir hukuki meşruluğu ve geçerliliği olmayacaktır." diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , ırak , referandum , fransa , barzani , türkiye
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