Son dakika... Dünya karşı çıkıyor ama onlar kutlamalara başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye'nin de aralarında bulunudğu pekçok ülkenin karşı olduğu bağımsızlık referandumunda oylama işlemi sürüyor.

Barzani ve oğlu Mesrur Barzani de sandıkların açılmasıyla beraber başkent Erbil'de oylarını kullandı.

Erbil'de 1 milyon 200.000, Süleymaniye'de 1 milyon 280.000, Kerkük'te 750.000, Duhok'ta 800.000, Musul’da ise 750.000 seçmen oyunu kullanacak.

Oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek, Kesin olmayan sonuçlar 21.00 civarı açıklanması bekleniyor. Bağımsızlık referandumunda oyunu kullanan insanlar kutlamalara başladı. Erbil ve Kerkük'te ellerine IKBY bayrağını alan Kürtler, araçlarla şehir turu yapıyorlar.