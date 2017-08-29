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    Son dakika! Dünya diken üstünde!

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 11:16

    Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi üzerine çok sert açıklamalar yapılıyor. Rusya parlamentosunun Uluslararası Meseleler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, "Kuzey Kore'nin yaptığı füze testinin ABD'ye karşı 'blöf yapmıyorum' mesajı" taşıdığını söyledi.

    Kosachev ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu ay geçtiği Kuzey Kore füze programıyla ilgili kararında "Durum Kuzey Kore ile ABD arasında ikili bir çatışmaya dönüştüğü için" hedefine ulaşamamış olduğunu da belirtti.

    YİNE FÜZE DENEMESİ YİNE KRİZ

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang yakınlarından fırlattığı füzenin 2 bin 700 kilometre katettikten sonra Büyük Okyanus'un kuzeyine düştüğünü açıklamıştı. Füzenin, Japonya'nın Hokkaido Adası üstünden geçtiği belirtildi.

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    Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne yerel saatle 05:57'de "tanımlanamayan bir füze" fırlattığını duyurdu. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulunarak, Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA FIRLATMIŞTI

    Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz hafta bir füze denemesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarından sonra gerçekleşen bu deneme, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırmıştı.

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    Etiketler: KORE , Kuzey Kore , abd , rusya
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