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Son dakika... Dow Jones, rekor üstüne rekor kırıyor

AA
07 Ağustos 2017 - 23:21Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 23:45

Dow Jones Endeksi 9.gün üst üste rekor kırarak kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi, 22 bin 118,42 puana ulaşarak günü kapattı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü rekorla tamamladıWASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 25,61 puan (yüzde 0,12) artışla 22.118,42 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 4,08 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.480,91 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,21 puan (yüzde 0,15) kazançla 6.383,77 puana yükseldi.

Analistler, güçlü şirket finansalları ve ekonomik verilerin hisse senetlerini desteklediğine işaret ediyor.

Etiketler: dow jones , abd , borsa
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