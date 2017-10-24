Dört Bakan okul servislerinde alınan yeni tedbirleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde güvenlik ve denetim işlerinin İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliğinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemlerinin, mülki amirlerin onayına tabi olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirileceğini bildirdi.



Bakan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Muazzez Karaçay İlkokulu'nda "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha kaliteli bir eğitim için sadece okulda verilen eğitimin kaliteli olmasının yetmeyeceğini anlatan Yılmaz, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin evden okula, okuldan da eve götürülürken daha sağlıklı, güvenli ve iyi şartlarda taşınması kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsurlarıdır." dedi.



'YENİ BİR ANLAYIŞLA DÜZENLEME YAPILDI'



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar yönetilen okul servis işleri ilgili bakanlıkların da katılımı ve katkısı ile yaşanan tecrübeler de dikkate alınarak, yeni bir anlayışla düzenleme yapıldığını kaydeden Bakan Yılmaz, yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçen bakanlara ve bakanlık personeline teşekkür etti.



Yılmaz, şunları söyledi:



"Okul servislerinde istenilen sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet seviyesinin yakalanabilmesi için bu alanda çalışan tüm kamu görevlilerinin uyum içinde olması, araçların teknik şartlarının iyileştirilmesi, servis personelinin eğitilmesi ve servis hizmeti denetimin de aksatılmadan yürütülmesi esastır. Bunu teminen yeni yönetmelikte, güvenlik ve denetim işleri İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemleri, mülki amirlerin onayına tabi olmak kaydıyla MEB tarafından yerine getirilecektir. İnanıyoruz ki yeni yönetmelik çerçevesinde verilecek hizmet daha iyi, daha güvenli ve sağlıklı olacaktır."



Bakan Yılmaz, sistemde eksiklikler ve kusurların olabileceğini belirterek, "Şöyle olsa daha iyi olurdu diyen velilerimiz ve milli eğitim ailemizin mensupları, temsilcileri de olabilir. Onlara da şunu söylüyoruz ki bu konuda eğer bir şikayet varsa, düzeltilmesi gereken bir husus varsa bizim 'MEBİM 147'den Bakanlığımıza bildirirlerse, biz de ilgili bakanlara aktararak, ortak aklı bulup geleceğe ilişkin evlatlarımıza daha iyi bir hizmet veririz." değerlendirmesini yaptı. Konuşmaların ardından toplantıya katılan Bakanlar Yılmaz, Soylu, Arslan ve Kaya hazırlanan yönetmeliği imzaladı.

İŞTE YENİ KURALLAR

Yapılan düzenlemeyle birlikte gelen yeni kurallardan bazıları şöyle:



Araç takip sistemi zorunlu hale getirildi. Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi. Denetim için komisyonlar kuruldu. Komisyonda öğretmen ve veliler olacak. Denetim görevi İçişleri Bakanlığı'nda olacak. Kovuşturma ve soruşturmalar şoförlüğe engel sayılacak. Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek. Üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu hale getirildi. Servis araçlarında cam filmi yasaklandı.