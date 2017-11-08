Son dakika... Dolar zirvede tutunamadı! İnişe geçti...

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle dolar bugün 3.90 liranın üzerini test etti. Euro da 4.5226 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı.

Piyasaların odak noktası Türkiye-ABD ilişkileri olmaya devam ederken Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşme piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Yıldırım, dün akşam saatlerinde başladığı ABD ziyaretinde Perşembe günü Washington'da Pence ile bir araya gelecek. Yıldırım'ın üç gün sürecek ABD ziyaretinde, sınırlı şekilde yumuşayan vize krizinin yanı sıra, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi, PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadele gibi konular ele alınacak.

Her ne kadar vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da piyasalar ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğine odaklanacak. Türkiye'deki ABD büyükelçiliği önceki gün sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştı.

PİYASALAR İLİŞKİLERİN DÜZELDİĞİNE DAİR SOMUT HABER BEKLİYOR

Öte yandan, ABD tarafından gelen ilk açıklamada vize kararının Türkiye'deki misyonda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden, ilk etapta üst düzeyde güvence almalarının ardından geldiği belirtildi.

Buna karşın Türk tarafı yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak herhangi bir güvence verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Analistler yapılan açıklamaların ilişkilerin yakın zamanda düzelemeyeceğine dair algı oluşturmasıyla TL üzerindeki baskının devam ettiğini belirtiyor.

Bu sabah güne 3.87 civarında başlayan dolar/TL gün içinde en yüksek 3.9009 seviyesini test ettikten sonra saat 17:40 itibarıyla 3.88 liradan işlem görüyor.