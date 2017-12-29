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Son dakika... Dolar/TL kuru 2 ayın dip seviyesine geriledi

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

Dolar kuru, ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla 26 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yılın ve haftanın son işlem günü olan bugün piyasalarda düşük hacimli, yatay bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Türk Lirası, yılın ve haftanın son işlem gününe ABD'nin vize sürprizi ile güçlü başladı.

TCMB'nin 14 Aralık toplantısından sonra aşağı yönlü hareket eden ve hafta başından itibaren 3.80-3.82 dar bandında sakin bir seyir izleyen dolar kuru, dün ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını beklenmedik şekilde kaldırmasıyla 3.7655'e kadar geriledi ve 26 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Dolar/TL saat 07:37'de 3.7788'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5152 ve sterlin/TL 5.0862 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, yıl sonu nedeniyle piyasalarda bugün düşük hacimli ve yatay bir hareketin izlenmesini bekliyorlar.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar ne kadar , dolar/TL kuru
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