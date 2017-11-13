Dolar haftaya böyle başladı

Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçen haftaki görüşmesi piyasalarda sınırlı iyimserlik yaratırken, ABD ile ilişkilerin seyrini izlemeye devam edecek olan piyasalara küresel gelişmelerin yön vermesi bekleniyor.

Cuma gününü 3.8560/3.8577 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.8570/3.8591 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.28 itibarıyla 3.8546 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.4938 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1655 seviyesinde hareket etti.

BUNLAR TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün saat 10.00'da Eylül ayı cari açık verisi, saat 14.30'da Kasım ayı TCMB beklenti anketi açıklanacak. Cari işlemler dengesinin Eylül ayında 4.13 milyar dolar, 2017 sonunda ise 39 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Yurt dışında ise piyasalar tarafından yakından izlenen ABD vergi yasa tasarısının iki ayrı taslağı Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edildi. Şimdi iki tasarının uzlaştırılması gerekiyor, ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler Senato tasarısında bazı orta sınıf ABD'lilere vergi artışı getiren maddelere karşı çıkıyorlar.

Kurumlar ve gelir vergisinde indirimin yanı sıra ABD'nin vergi sisteminde geniş çaplı değişiklikler öngören yasa tasarısı hakkındaki gelişmeler hisse senedi ve döviz piyasalarında baskı yaratıyor.

Dolar ise ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlindeki değer kaybına paralel olarak yükseldi. ABD vergi yasa tasarısı döviz piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor.

ÖNEMLİ VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu sabahki notunda ABD'deki vergi reformu çalışmalarında ortaya konan iki taslaktaki önemli farklılıkların geçen hafta doların gerilemesine ve Hazine tahvillerinin değer kazanmasına neden olduğunu söyleyerek, "Bu hafta bu paketler oylanacak, bunun yanında ABD'de enflasyon ve perakende satışlar gibi önemli veriler ve Fed retorikleri izleniyor. TL ise diplomatik gelişmeleri izlemeye devam etmektedir, bu bağlamda teknik eğilimde de herhangi bir değişim meydana gelmedi" dedi ve şöyle devam etti:

"TL için ana bandı 3.83–3.89 olarak görmeye devam ediyoruz, 3.89 üzeri kalıcı hareketlerin adresinin ise 3.95 olması teknik olarak mümkün görünüyor, anlamlı geri çekilmeler için 3.83 desteğini izleyeceğiz."

GÖZLER VİZE KONUSUNDA

ABD ile her ne kadar vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da piyasalar ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğine odaklanmış durumda. Dolayısıyla geçen haftaki görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamaların ardından piyasa gelişmeleri halen izlemeye devam ediyor.

Görüşmeler piyasalardaki ABD-Türkiye ilişkilerine dair tüm endişeleri gidermek için yeterli görülmedi. Ancak TL'de yaşanan sert satış baskıları sonrası bir miktar iyimserliği de beraberinde getirdi.

ABD ile diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi TL varlıkların son dönemde yaşanan sert satış baskısında önemli bir belirleyici olarak görülüyordu.

Bunun yanı sıra Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişeler, dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan borç çevirme oranları da TL varlıklarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.28 seviyesinde gerçekleşti.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.56 seviyesinde gerçekleşti.