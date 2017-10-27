Son Dakika... Dolar kuru 3.84 seviyesinde işlem görüyor

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; piyasalar saat 1530'da ABD GSYH ve çekirdek PCE, saat 1700'de ise ABD Michigan tüketici güven endeksi verisini izleyecek.

Dolar yüksek seyrini koruyarak haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanırken, euro Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarının süresini uzatması ve 2018'de faiz artımı yapma ihtimalini azaltmasının ardından üç ayın dip seviyesine geriledi.

Türk hisse senetleri piyasasında BIST-30 endeksinin en yakın vadeli işlemleri XU030c1 yüzde 0.2 artıda hareket ederken, endekste yatay bir açılışa işaret ediyor.

BORSA 107,3 SEVİYESİNDE KAPANDI

Halk Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, BIST'in güne yatay pozitif açılış yapmasının beklendiği belirtilirken; Ziraat Yatırım notunda da, "106,600/106,900 destek bölgesi önemli gözükmekte. Bu destek bölgesinin kırılması durumunda satış baskısı artabilir ve 105,600 seviyesine kadar bir düşüş görülebilir. Olası yükselişlerde ise kısa vadeli ortalamalar ve yatay seviyelerin geçtiği 107,800/108,000 direnç bölgesi olarak takip edilebilir" denildi.

BIST-100 endeksi dün 107,334 puanda kapanmıştı.

Yatırımcıların dikkati ise hala görev süresi Şubat'ta dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinde. Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlığı için yarışta son kalan adaylardan Jerome Powell ve John Taylor arasında seçim yapması bekleniyor.

KASIM BAŞINDA AÇIKLAYACAK

Trump'ın kendi adayını Kasım başında çıkacağı Asya gezisinden önce açıklaması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi oranlarını düşürme tasarısını yasalaştırmasına imkan verecek olan 2018 mali yıl bütçe tasarısını kabul etmesi, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin istediği vergi kısıntılarının önünün açılmasına destek oldu.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, TL'nin iç risklerin de etkisiyle en çok değer kaybeden EM para birimleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, "Öte yandan küresel dolar hareketi de kurdaki yükselişte etkili. ABD'de vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi bundan sonraki süreçte Trump'ın vergi reformlarını demokratların desteği olmadan da geçirebilecek olması ve Fed başkanlığında Taylor ihtimalinin artması dolarda ciddi yükselişe neden oldu" dedi.



BU GELİŞMELER ETKİLİYOR

Erkan, "TL'de zaten son dönemdeki haber akışı ve TCMB'nin sabit tutmasından sonra süregelen bir düşüş vardı. Kurda 3.78 seviyesinin aşılmasıyla akşam saatlerinde yükseliş ivme kazandı. Kurda 3.83 üzerinde kalınması 3.89'a hareket olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, Türk bankalarına yönelik ceza haberi, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler kur ve faizde son dönemde yükselişe neden oldu.

Dün saat 1723'te 3.7799/3.7805 seviyesinde olan akşam saatlerinde 3.8360'a kadar yükselen dolar/TL TRYTOM=D3, bu sabah saat 0857'de 3.8125/3.8164 seviyesinde bulunuyor.

Dün 4.1570 seviyesine kadar yükselen sepet bazında TL bu sabah 4.1260/4.1285, 4.4806'ya kadar yükselen euro/TL ise bu sabah 4.4404/4.4434 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL ALIMLARINI AZALTTI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı. Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

Öte yandan olumsuz algılanan haber akışı ve Hazine'nin borçlanma ihtiyacının artması da faiz üzerinde baskı yaratıyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.67, valörde son işlemde yüzde 12.61 seviyesindeydi.