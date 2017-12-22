Son dakika... Dolar fiyatlarında son durum ne? Dolar/TL kuru ne kadar?

Dolar, Cuma günü yukarı yönde hareket etse de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.
Doların 6 büyük para karşısındaki durumunu gösteren Dolar Endeksi, yüzde 0.1 yükseldi. Gösterge, hafta boyunca yüzde 0.6 kaybetti.
Bir yandan, euro, Katalonya'daki erken seçimde ayrılıkçıların galip gelmesinin ardından düştü ve dolar karşısında yüzde 0.2 zayıflayarak 1.1848 seviyesine indi.
Mizuho Securities'de üst düzey teknik analist Yutaka Miura, "Euro, 1.1800 dolar civarında destek buluyor ve bu seviyenin eurodaki aşağı yönlü hareketi kısıtlaması olası" şeklinde konuştu.
Dolar/yen paritesi ise 113.32 seviyesinde fazla değişmedi ve haftayı yüzde 0.6 kazançla tamamlamaya yöneldi.