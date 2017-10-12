Dolar yönünü terse çevirdi! Bu haftanın en düşük seviyesini gördü

ABD ile yaşanan vize krizinin ardından pazar gecesi 3.80 TL'nin üzerini gören dolar, tekrar düşüş eğilimine geçti. ABD Büyükelçisi Bass'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL kuru dün 3.66 seviyelerine kadar gerilemişti.

Dolar dün serbest piyasada günü 3.6675 TL'den tamamlarken, bugün ilk işlemlerde 3.64'ün altını gördü ve 3.63 seviyelerinde güne başladı. Dolar şu dakikalarda 3.6450 TL, euro 4.3325 TL seviyesinde seyrediyor.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI, FAİZ ARTIŞI GELİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, bankanın bilanço küçültme programına ekimde başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu ortaya koydu.



Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 19-20 Eylül'de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin düşük enflasyon seviyesini ele aldığı görüldü.

Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin faiz oranının yükseltilmesine yönelik gelecek olan makro ekonomik verileri değerlendireceği kaydedilirken, bu üyelerin düşük enflasyon durumunun geçici olduğuna inandığı ve orta dönemde enflasyonun yeniden Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik orana yükselmesini öngördükleri belirtildi.

Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin ise uzun süredir düşük seviyelerde seyreden enflasyon oranının yüzde 2'lik hedefin altında kalmaya devam etmesine neden olacağını belirttiği kaydedildi.

Öte yandan tutanaklar, FOMC üyelerinin, Fed'in bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması konusunda görüş birliği sağladığını gösterdi.

Bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye yönelik faaliyetlerine ekim ayında başlanması konusunda FOMC üyelerinin anlaştığını gösteren tutanaklarda, Fed'in bilançosundan her ay 10 milyar dolarlık azaltma yapılacağı bilgisi iletildi. FOMC'un bir sonraki toplantısı 31 Ekim-1 Kasım'da başkent Washington'da düzenlenecek.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin devam etmesine karşın pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanmaya başlayacak büyük banka bilançoları ve hareketlenecek veri trafiği takip edilecek.



İspanya'daki referandum krizi, İngiltere'de Brexit görüşmeleri, ABD ile İran ve ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimler ve Orta Doğu’daki risklerin gündemi meşgul etmesine karşın uluslararası pay piyasalarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi dikkati çekiyor.

ABD'de dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, Fed'in bilanço küçültme programına ekimde başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da ortaya koydu. Tutanakların ardından New York borsası rekorlarına devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı.

Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve yarın Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran nükleer anlaşması ile ilgili yapacağı açıklamaların izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, devam eden Brexit ile ilgili görüşmeler ve İspanya'da Katalonya ile ilgili krizin devam etmesi, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden olurken, Almanya'da DAX endeksi dün yüzde 0,17 değer kazanarak tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi. İngiltere ve Fransa borsaları ise günü yatay tamamladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve sanayi üretimi verisinin takip edileceği belirtiliyor.

Japonya'da bugün açıklanan ÜFE'nin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 3 artış göstermesi sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 yükseldi, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması sonrası ilk günde pay piyasalarında oluşan kayıpların neredeyse tamamının sonraki iki günde telafi edilmesi dikkati çekti. Dün açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından gün içinde 104.736 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 103.816 puandan tamamladı.

Analistler, Türk ve ABD'li yetkililerden gelen açıklamaların takip edilemeye devam edildiğini belirterek, BIST 100 endeksinin 103.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 105.000-105.500 direnç bölgesinin hedeflenebileceğini, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.