Dolar 3.68 liraya geriledi

Dün yine bankalararası piyasada son işlemlerin 4.3772 liradan yapıldığı ve serbest piyasada günü 4.3710 liradan kapatan Euro da gevşedi. Bu sabah Euro 4.3384 lira seviyelerinde işlem görüyor.

SAKİN BİR GÜN

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, şu açıklamayı yaptı: “Dolar kurunda bu sabah dünkü kapanışa kıyasla sakin bir gün gözleniyor. USDTRY paritesi 3.6853 seviyesinde seyrediyor. Bu sabah GOP para birimlerinde ABD dolarına karşı güçlü seyirler gözlenirken bu rüzgârdan TL’ninde payını aldığını söylemek mümkün. Ancak son gelişmelerle volatil bir seyir içerisine giren dolar için dengelendiğini söylemek henüz erken olabilir. Bugün içeride bir veri bulunmazken, ABD ile karşılıklı açıklamalar ve gelişmeler izlenecek. Şimdilik tansiyonu artıran yeni bir söylem ya da gelişme mevcut değil.”

TANSİYON NE ZAMAN DÜŞER?

Turşucu, teknik olarak hızlı yükselişin ardından kurda dalgalanmaların devam ettiğini kaydederek “Şimdilik 3.74-75 bölgesi yukarıda direnç konumunda görünüyor. Aşağıda ise 3.6750 destek olarak izlenebilir. Kur henüz dengeye oturmadığı için bu aralıkta bir destek direnç vermek doğru değil. 3.6750 altı seyirler kurdaki tansiyonun geçiyor olduğunu göstermesi bakımından önemli olabilir” dedi.

3.62 LİRA YENİDEN GÖRÜLÜR MÜ?

Şeker Yatırım analistleri yayımladıkları notta, Türk Lirası’nın dalgalanmasının, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginliğin etkisiyle yükseldiğini belirterek “Yaklaşık iki haftadır zaten negatif ayrışan Türk Lirası’na bağlı olarak Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 3.76 seviyesine ulaştı. Yeni güne 3.6980 seviyesinden başlayan kurun 3.6860 aşağısında tutunması halinde 3.62-3.66 bandı önem kazanabilir. Kurun tekrar 3.70 üzerine çıkması durumunda 3.76 direnci hedeflenebilir” yazdı.

3.66 LİRA KRİTİK SEVİYE

Meksa Yatırım’ın sabah notunda ise “Doların 3.6600 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam edildiğini izledik. Gün içinde bu seviye yine kritik bir önem taşıyor. Gün içinde buranın üzerinde kaldığımız sürece yukarı tepkiler ile karşılaşma ihtimalimiz biraz daha fazla. 3.7250, 3.7450, 3.7748 ve 3.7910 gün içindeki dirençler olacaktır. Ancak 3.6600 altında geri çekilmeler ile karşılaşarak 3.6446, 3.6313 ve 3.6100 a doğru hareket ihtimali artabilir” denildi.