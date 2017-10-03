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    Son dakika... Diyarbakır'da uzman çavuşa hain pusu

    AA
    03.10.2017 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde bir uzman çavuş, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, teröristlerce bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

    Kaçan teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.

     

    Etiketler: Diyarbakır , Silvan , silahlı saldırı , son dakika
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