Son dakika! Diyarbakır'da patlama: 2 şehit

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

VALİLİK: 2 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır Valiliği, bu sabah Lice İlçesi kırsalında devam eden operasyona giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ile Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın şehit olduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcıya basılması neticesinde Jandarma Binbaşı Ümit Çelik (2000-124) ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal (2013-100) isimli 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

ŞEHİT ATEŞİ SİVAS'A DÜŞTÜ

Olayda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine haber verildi. Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan babaevine gelen askeri yetkililer acı haberi anne Döndü Sakal'a verdi. Acı haberi alan anne Sakal gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi alan şehidin bazı yakınları fenalaşınca 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit uzman çavuşun evine Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Songül Sakal ile evlenen şehit uzman çavuşun 2013 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluğa geçtiği öğrenildi. Şehidin eşinin de Lice'de olduğu ve yakın zamanda Sivas'a izne gelecekleri öğrenildi.

8 yıl önce babası Turgut Sakal'ı kaybeden şehit uzman çavuşun sosyal medya hesabından Babalar Günü'nde, "Usulca kutlayın Babalar Günü'müzü, baba hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Usulca kıymetini bilerek" yazdığı görüldü.

Şehit uzman çavuş yarın düzenlenecek askeri törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.