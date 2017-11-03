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    Son dakika: Diyarbakır'da büyük operasyon... Silah sesleri geliyor...

    Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA) - AA - İHA
    03.11.2017 - 08:05 | Son Güncelleme:

    SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde terör operasyonu başlatıldı. Uzun süre silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. PKK'nın hücre evine yönelik operasyonda bir polis memuru şehit düştü, 9 polis yaralandı, PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

    Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştiridi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK’lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi

    Hücre evi olarak kullanılan daireye yapılan operasyon sırasında çatışma çıktı. Söz konusu adresten el bombası atıldı. Çatışmada 1’i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan polis memuru, kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonucunda 1 PKK’lı terörist öldürüldü.

    ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

    Bölgede gerçekleştirilen operasyon ve çıkan çatışma nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Operasyon nedeniyle bölgede ambulanslar ve itfaiye aracı hazır bekletilirken, çevre sakinlerinin çatışma ve silah seslerinden korktukları gözlendi. Çatışmanın meydana geldiği bölgede bulunan bazı okulların öğrencileri evlerine gönderildi.

    Son dakika: Diyarbakırda büyük operasyon... Silah sesleri geliyor...DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalarda PKK KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 10 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

    Masadaki o silahla 8 şehitMasadaki o silahla 8 şehit

    Son dakika: Diyarbakırda büyük operasyon... Silah sesleri geliyor...


     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler
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