Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Görmez’le ilgili, “Geleceğe yönelik Sayın Başkanın farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabi Sayın Başbakan’la değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır” ifadesini kullanmıştı. Görmez de Diyanet’in FETÖ raporunu açıklarken ayrılacağının sinyalini vermiş, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir” demişti. Bu gelişmelerin ardından dün Başbakanlık Görmez’in emeklilik talebini içeren dilekçesini kabul etti. Görmez dilekçesinde, “Bundan sonraki süreçte ilmi hayata dönerek bu alanda milletimize, dinimize ve İslam âlemine hizmet etmenin daha isabetli olacağını düşündüğümden görevden affımı ve emekliliğe sevk edilmemi takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı. Yedi yıl başkanlık görevini yürüten Görmez’den boşalan koltuğa Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek. Görmez’in yerine gelecek ismin Erdoğan’ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı iddia ediliyor.

İKİ GERİLİM

Görmez’in en çok Kutlu Doğum Haftası kutlamalarının bir FETÖ projesi olduğu yönündeki haberlerin ardından yıpranma sürecine girdiği konuşuldu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, “Kutlu Doğum Haftası Hicri takvime göre sabitlenecek” açıklaması sonrası Görmez, “Kutlu Doğum Haftası şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir” dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar da Kutlu Doğum Haftası’nın FETÖ’nün projesi olduğu iddiaları üzerine, bu haftaya dışarıdan müdahale olduğu yönünde bir bilgi bulunmadığını açıklamıştı. Özafşar, bu açıklamadan bir süre sonra görevden alınmıştı. Bu görevden almanın da Görmez’i rahatsız ettiği öne sürülmüştü. TRT’nin, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”na Görmez, “Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir” demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yarışmaya sahip çıkmıştı.

İKİ YENİ GÖREV İDDİASI

Kulislerde Görmez için iki farklı görev konuşuluyor. Bunlardan biri; İslam dinini kötü gösteren terör örgütlerine karşı dünyaya İslam’ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir görevin başına getirilmesi. Diğeri ise İstanbul’da kurulacak bir İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olması yönünde.





ARACIYLA TARTIŞILDI

Görmez kendisine tahsis edilen makam aracıyla da gündeme gelmişti. Görmez’e 2014’te Diyanet Vakfı’nın bütçesinden 1 milyon TL’ye Mercedes S500 model makam aracı alınmıştı. Tepkiler olunca Diyanet İşleri Başkanlığı aracın ‘vakfın değil devletin parasıyla’ alındığını açıklamıştı. Görmez eleştirilerin ardından da ‘ibret-i alem’ için makam aracını iade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tartışmaya katılmış Görmez’e Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunun zırhlı S-600 Mercedes makam aracı göndermişti.

Mehmet Görmez'in yerine Ekrem Keleş vekalet edecek...

EKREM KELEŞ KİMDİR?

1958 yılında Konya-Seydişehir'de doğan Ekrem Keleş, 1977 yılında Konya İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1985 yılında Haseki Eğitim Merkezi 4. Dönem Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursunu tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yüksek lisans yaptı.

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