Son dakika... Dışişleri'nden Hakan Atilla davasındaki karar sonrası ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'deki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklama şöyle; "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir. ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

BOZDAĞ: BU KARAR, ULUSLARARASI HUKUKA DA AYKIRIDIR



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise konuyla ilgili olarak, "ABD'de görülen Zarrab davasında jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Razi CANİKLİGİL / New YORK

ABD’de İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın (34) tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın (46) tutuklu tek sanık olarak yargılandığı davada jüri üyeleri tüm suçlamalarla ilgili karara vardı. 28 Kasım’da başlayan, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle verilen 11 günlük aranın ardından dün ilk kez toplanan 12 jüri üyesi, Atilla’nın savcılık tarafından yöneltilen beş suçu işlediğine, bir suçu ise işlemediğine kanaat getirdi.

MAHKÛM OLDUĞU 5 SUÇ

Jüri, 95 yıl hapisle yargılanan Atilla’yı şu suçlardan mahkûm etti:

- ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek,

- ABD’yi aldatma suçuna iştirak,

- ABD bankalarını dolandırmak,

- ABD bankalarını dolandırmaya iştirak,

- Kara para aklama suçuna iştirak. Jüri, Atilla’yı “kara para aklama” suçundan ise mahkûm etmedi.

Jüri üyeleri dünkü oturumun başında, Yargıç Richard Berman’a bir not ileterek, “Atilla’ya yönelik suçlamaların bazılarında hemfikir, bazılarında ise hemfikir olmamaları durumunda ne yapmaları gerektiğini” sordu. Berman da jüriye “müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını” söyledi.

KARAR AÇIKLANDI

Bu gelişmeden yaklaşık üç saat sonra jüri, Berman’a bir not daha iletti. Yargıç notu yüksek sesle okudu ve “jürinin tüm suçlamalarla ilgili karara vardığını” aktardı. Ardından jüri üyeleri salona girdi. Bu sırada duruşma salonunda bulunan herkes ayağa kalktı. Jüri sözcüsü, Atilla’nın beş ithamdan suçlu, bir ithamdan ise suçsuz bulunduğunu açıkladı. Kararın ardından Hakan Atilla’nın ilk kez duruşmayı izlemeye gelen eşi Burçin Atilla gözyaşlarına hâkim olamadı.

CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN’DA

ABD yargı sistemine göre; karar için tüm jüri üyelerinin oybirliği gerekiyor. Atilla hakkında verilecek ceza ise 11 Nisan’da yapılacak duruşmada karara bağlanacak. Ceza belirlendikten sonra temyiz aşaması başlayacak. Bu sürecin ise birkaç yılda tamamlanması öngörülüyor.

TEMYİZE GİDECEK

Atilla’nın savunma avukatlarından Victor Rocco ve Cathy Flemming, duruşmanın ardından Hürriyet’e konuştu. Avukatlar kararı “çok üzücü” olarak nitelendirdi. Avukatlar “Ancak Atilla burada mücadelesini devam ettirmeye kararlı. Önümüzde çok uzun bir hukuk süreci var. Zaten hemen davanın delil yetersizliğinden düşmesine yönelik bir başvurumuz olacak. 24 Ocak’ta delil yetersizliğinden dolayı beraat için yeni bir başvuru daha yapacağız” dedi.

‘CİDDİ SUÇLARDAN MAHKÛM OLDU’

İddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ise kararın ardından şu açıklamayı yaptı: “Zarrab’ın itiraf pazarlığıyla birlikte, bu büyük ve küstah planın ortasında bulunan bu iki adam, İran yaptırımlarını milyarlarca dolar boyutunda deldi ve çok ciddi federal suçlardan mahkûm oldular. Yabancı bankalar ve bankacıların tek seçeneği var: İran ve yaptırım uygulanan diğer ülkelerin ABD hukunu delmelerine yardımcı olmayı seçebilirsiniz. Ya da ABD dolarıyla işlem yapılan uluslararası bankacılık camiasının bir parçası olmayı seçebilirsiniz. Her ikisini birden yapamazsınız. Tıpkı Hakan Atilla gibi, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine sürekli yalan söyler ve sahte belge üretirseniz -ki bunlar ABD’nin yaptırım ağını geçerek İran’ın petrolden elde ettiği milyarlarca doları kaçırmak için gizli bir planın parçası- o zaman sonuçlarına hazır olmak zorundasınız.”

EŞİ İLK KEZ DURUŞMAYA GELDİ

Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla, ilk kez duruşmaya geldi. İlk sıraya oturan Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öpüp sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu. Atilla, 15 Aralık’taki duruşmada, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece iki saat görebildiğini ifade etmişti.

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