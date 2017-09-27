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    Son dakika... Dışişleri'nden flaş uyarı: IKBY kontrolündeki...

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 20:30

    Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuru şu şekilde: 

    "IKBY’de düzenlenen referandumun neden olması muhtemel güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak 25 Eylül 2017 tarihinde yayınladığımız seyahat uyarısının Irak Hükümetinin, IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının Merkezi Hükümete teslim edilmesi çağrısı ışığında yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

    Vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu ve seyahat imkanları hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir.

    İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımız ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

    Bağdat Büyükelçiliği (7/24)

    0790 190 94 06 
    0750 072 39 31

    Erbil Başkonsolosluğu (7/24)

    Sabit Telefon: +964 066 224 62 33

    Nöbet Telefonu: +964 750 921 56 77

    e-posta adresi: consulate.erbil@mfa.gov.tr

    Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı (7/24)

    Sabit Telefon: +964 053 329 27 12

    Nöbet Telefonu: +964 770 790 90 97

    e-posta adresi: consulate.sulaymaniyah@mfa.gov.tr

    Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

    Tel: +90 312 292 29 29

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

     

     

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    Etiketler: dışişleri , ırak , uyarı
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